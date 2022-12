Equipe de France : Le gros aveu de Deschamps sur Benzema

Thibault Morlain

Malheureusement, blessé à la cuisse et forfait, Karim Benzema n'a pas pu tenir sa place avec l'équipe de France pour cette Coupe du monde. Il n'empêche que depuis un peu plus d'un an maintenant, le joueur du Real Madrid a retrouvé les joies de la sélection nationale. Après plus de 5 ans, Didier Deschamps a fait le choix de rappeler Benzema. Mais pas au bon moment pour le sélectionneur ?

Karim Benzema n'a pas une histoire simple avec l'équipe de France. En effet, suite à l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena et des commentaires qu'il avait pu faire sur Didier Deschamps, le joueur du Real Madrid n'a plus été appelé par le sélectionneur des Bleus. Cela aura duré plus de 5 ans, mais alors que de nombreux fans réclamaient le retour de Benzema en sélection, ils ont vu leur souhait être exaucé.

Équipe de France : Lloris envoie un message clair sur le duel Mbappé-Hakimi https://t.co/0T4Jrsae4z pic.twitter.com/xvPaeGJFr5 — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

Benzema retrouve les Bleus 5 ans après

En effet, pour l'Euro 2021, Didier Deschamps a surpris tout le monde en faisant le choix de rappeler Karim Benzema. L'attente a été longue, mais le joueur du Real Madrid a ainsi fait son retour en sélection. De quoi donner lieu à une association exceptionnelle avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Trop tard pour Deschamps ?