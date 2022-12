Transferts - PSG : Emery chamboule le mercato de Campos

Thomas Bourseau

Joao Felix serait susceptible de quitter l’Atletico de Madrid dès le mercato hivernal. Direction le PSG ? Luis Campos verrait d’un très bon oeil sa potentielle venue, mais le Portugais pourrait rebondir à Aston Villa chez Unai Emery.

Conseiller football du PSG, Luis Campos garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation de son compatriote portugais Joao Felix du côté de l’Atletico de Madrid. Comme certains dirigeants des Colchoneros l’ont fait savoir, l’avenir de Felix s’écrit plus qu’en pointillés dans la capitale espagnole et pourrait s’écrire dans la capitale française.

Jorge Mendes veut doubler le PSG et offrir Joao Felix à Aston Villa

À moins qu’Unai Emery et Jorge Mendes refusent d’offrir ce cadeau à Luis Campos et au PSG. Dans la journée de lundi, The Athletic révélait un intérêt d’Aston Villa pour Joao Felix. La cause ? Après avoir poussé pour placer Emery sur le banc de touche des Villans , l’agent Jorge Mendes a bâti une belle relation avec les dirigeants du club de Birmingham où il aimerait placer son poulain Joao Felix.

«Un club qui est dans la conversation est Aston Villa»