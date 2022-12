Mercato - PSG : Un coup de maître en préparation pour Joao Felix

Thomas Bourseau

Joao Felix est dans les petits papiers du PSG selon divers médias. Cependant, et alors qu’il souhaite se lancer un nouveau challenge ailleurs, le Portugais pourrait être disponible sous la forme d’un prêt. C’est du moins ce que penseraient certains clubs de Premier League.

Arrivé à l’été 2019 à l’Atletico de Madrid pour remplacer Antoine Griezmann alors parti au FC Barcelone, Joao Felix pourrait vivre ses dernières semaines en tant que joueur de l’Atletico de Madrid. En effet, comme les dirigeants des Colchoneros l’ont fait savoir dernièrement, la volonté de l’international portugais est de changer de club. Pour sa part, en conférence de presse, Joao Felix affirmait la semaine dernière uniquement se concentrer sur le Mondial du Portugal qui a prématurément pris fin samedi dernier en quart de finale contre le Maroc (1-0).

Un prêt pour Joao Felix ?

De quoi donner des idées aux courtisans de Joao Felix parmi lesquels figureraient le PSG à en croire The Athletic . Certaines formations de Premier League penseraient pouvoir s’attacher les services de Joao Felix par le biais d’un simple prêt au vu de la situation insoutenable entre le clan Felix et l’Atletico de Madrid qui réclamerait tout de même entre 130 et 140M€ pour son transfert.

Arsenal prêt à enclencher la seconde pour Felix ?