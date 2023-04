Catastrophe à Marseille, l’OM envoie un joli message

Hugo Chirossel

Alors que l’OM se déplace sur la pelouse de Lorient, en clôture de la 30e journée de Ligue 1, la ville de Marseille a été touchée par un terrible drame dans la nuit de samedi à dimanche. En effet, un immeuble s’est effondré rue de Tivoli, faisant au moins cinq blessés. Le club marseillais a apporté son soutien aux victimes et aux habitants.

En déplacement sur la pelouse de Lorient ce dimanche, l’OM n’a pas le droit à l’erreur. Les Olympiens ont vu le RC Lens s’imposer contre Strasbourg vendredi soir (2-1) et doivent à tout prix l’emporter face aux Merlus afin de rester au contact des Sang et Or au classement.

Panique à l’OM, enfin une bonne nouvelle https://t.co/lStpYWRmJL pic.twitter.com/RpWumd3bLJ — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

Un immeuble s’est effondré à Marseille

Avant cette rencontre, la ville de Marseille a été touché par un drame, dans la nuit de samedi à dimanche. Un immeuble s’est effondré rue de Tivoli, faisant au moins cinq blessés, d’après le maire Benoît Payan. « Il faut qu'on se prépare à avoir des victimes dans ce terrible drame. 32 immeubles du périmètre ont été évacués par mesure de prévention et 163 personnes ont été prises en charge », a-t-il indiqué, dans des propos relayés par RMC Sport .

«Tout notre soutien et nos pensées aux blessés»