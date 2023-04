Coup de théâtre sur le mercato, le PSG bloque un transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mécontent de son temps de jeu la saison dernière, Xavi Simons avait décidé de ne pas prolonger son contrat au PSG. Il s'est ainsi engagé avec le PSV Eindhoven, où il s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Les Parisiens continuent de suivre avec attention ses prestations, dans l'espoir de le rapatrier en 2024. Et entre temps, le PSG ne laissera pas devancer par un autre club.

Peu utilisé la saison dernière par Mauricio Pochettino, Xavi Simons, dont le contrat arrivait à échéance, a décidé de quitter le PSG afin de s'engager avec le PSV Eindhoven où son rôle est désormais prépondérant comme en témoignent ses 28 titularisations en 28 journées d'Eredivisie. Et la confiance que lui accorde Ruud van Nistelrooy semble le mettre dans les meilleures conditions puisque Xavi Simons a inscrit 14 buts et délivré 8 passes décisives en Championnat. Un rendement qui attire l'œil de plusieurs grands clubs européens.

Le PSG veut rapatrier Xavi Simons en 2024...

Notamment du côté du PSG. Et pour cause, le club de la capitale dispose d'une option prioritaire de rachat estimée à 12M€. Néanmoins, les Parisiens ne comptent pas la lever dès cet été et pourraient attendre 2024 comme le révèle SPORT . La raison est simple, le PSG voit d'un bon œil la possibilité de laisser Xavi Simons poursuivre sa progression une saison supplémentaire au PSV Eindhoven. Une option qui aurait également les faveurs de l'international néerlandais, mais aussi du club, qui serait bien content de pouvoir continuer à s'appuyer sur Xavi Simons une saison supplémentaire.

... et bloquera tous les autres clubs