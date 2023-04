Mercato : Le PSG a trouvé son terrain de chasse

Axel Cornic

Le mercato estival approche à grands pas et Luis Campos semble déjà avoir un plan pour relancer un Paris Saint-Germain qui traverse une année 2023 très compliquée. Il aurait ainsi déjà réglé un dossier avec Milan Skriniar, qui quittera l’Inter au terme de son contrat le 30 juin prochain, mais semble étudier d’autres pistes en Serie A.

La première version du PSG de Luis Campos et il va donc devoir se rattraper cet été. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que le Portugais garde la confiance des dirigeants parisiens et travaille donc déjà sur le mercato qui se profile, avec plusieurs dossiers chauds à régler.

Après Skriniar, Campos voudrait Kim Min-jae

Il y en a déjà un qui semble bouclé, puisque Milan Skriniar est attendu au PSG au terme de son contrat avec l’Inter. Mais il pourrait bien ne pas être le seul défenseur de Serie A à débarquer à Paris, puisque Luis Campos lorgnerait également Kim min-Jae, qui est en train de se révéler au plus haut niveau avec le Napoli.

Osimhen, la grande priorité de l’été

Aux pieds du Vésuve, on retrouve également un autre grand objectif du PSG, avec Victor Osimhen. RMC Sport a récemment annoncé que l’attaquant du Napoli est la grande priorité de Luis Campos, qui le connait très bien puisqu’il l’avait recruté par le passé au LOSC. Il faudra toutefois au moins 100M€ pour faire sauter le verrou napolitain.

Zaccagni, la piste surprenante du PSG