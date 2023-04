Il rate sa revanche contre l'OM, du lourd est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il retrouvait l'OM dimanche soir, Bamba Dieng a assuré qu'il n'avait pas du tout pris cette rencontre comme une revanche après son transfert. Régis Le Bris, le coach de Lorient qui a obtenu le nul face aux Marseillais (0-0), annonce que son attaquant va continuer à progresser.

Quelques mois après son transfert à Lorient, Bamba Dieng retrouvait déjà l'OM dimanche soir à l'occasion du déplacement des Marseillais au Moustoir. L'attaquant sénégalais n'a pas brillé mais les Merlus ont obtenu le nul (0-0), ce qui suffit à son bonheur, lui que ne voyait pas ses retrouvailles comme une revanche après la fin de son aventure délicate à l'OM.

«Un joueur comme ça, tout le monde le veut» : l’OM menacé sur le mercato https://t.co/RBGpjpgBzm pic.twitter.com/8MwzgjHJUc — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

«Ce n’était pas une revanche»

« C’était un match important pour moi et l’équipe. On a fait ce qu’il fallait. Il fallait les empêcher de jouer et c’est ce qu’on a fait. Le coach m’a demandé de rester sur Rongier, pour le faire déjouer. Je devais garder les ballons devant. Je pense que j’ai fait l’essentiel. (…) Une revanche contre OM ? Non, même pas. Je suis tranquille. J’ai joué naturellement, c’est le destin. Ce qui devait arriver est arrivé. Je les connais. Je ne peux pas dire plus. Ce n’était pas une revanche. Je suis content à Lorient. La vie est belle ici », confiait Bamba Dieng en zone mixte après le match.

«Le temps nous permettra de devenir meilleurs»