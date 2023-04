Ejecté par l'OM, il savoure son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, à l'occasion de la venue de l'OM à Lorient, Bamba Dieng retrouvait déjà ses anciens coéquipiers, quelques mois après son transfert à rebondissements lors du précédent mercato d'hiver. Et s'il n'a pas livré sa meilleure prestation, l'international sénégalais était toutefois très satisfait de la prestation de son équipe et assure qu'il est très heureux de son choix.

Les derniers mois de Bamba Dieng à l'OM auront été particulièrement compliqués. Et pour cause, lors du précédent mercato estival, le Sénégalais avait vu son transfert à l'OGC Nice capoter dans les dernières secondes à cause d'un problème au genou révélé à la visite médicale. Resté à Marseille, Bamba Dieng n'entrait pas dans les plans d'Igor Tudor et s'est de nouveau retrouvé sur le marché cet hiver. Ainsi, il a profité de l'effervescence à Lorient qui a perdu Terem Moffi et Dango Ouattara en janvier. Le Merlus ont donc déboursé 9M€ pour recruter Bamba Dieng qui était titulaire dimanche soir au Moustoir lors du nul obtenu pour ses retrouvailles avec l'OM (0-0).

«Je pense que j’ai fait l’essentiel»

« C’était un match important pour moi et l’équipe. On a fait ce qu’il fallait. Il fallait les empêcher de jouer et c’est ce qu’on a fait. Le coach m’a demandé de rester sur Rongier, pour le faire déjouer. Je devais garder les ballons devant. Je pense que j’ai fait l’essentiel », confiait-il en zone mixte après le match avant d'assurer qu'il ne voyait ses retrouvailles avec l'OM comme une revanche après son transfert.

«Je suis content à Lorient. La vie est belle ici»