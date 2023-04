Écarté du PSG, il est métamorphosé

Hugo Chirossel

Parti en prêt à Galatasaray l’été dernier, Mauro Icardi revit cette saison. Toutes compétitions confondues, l’Argentin a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives, des performances qui auraient convaincu le club stambouliote de le recruter définitivement. S’il a souvent fait parler de lui pour ses frasques extra-sportives lors de son passage dans la capitale française, l’attaquant âgé de 30 ans serait désormais épanoui, que ce soit sur ou en-dehors du terrain.

Alors qu’il n’entrait pas dans les plans de Christophe Galtier, Mauro Icardi a été prêté sans option d’achat à Galatasaray cette saison. Un choix payant, puisque l’Argentin semble retrouver son meilleur niveau depuis son arrivée dans le championnat turc. Toute compétitions confondues, il a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives et Galatasaray est actuellement en tête du classement, avec six points d’avance sur le second, Fenerbahçe.

Coup de théâtre pour ce transfert annoncé au PSG https://t.co/Zy7du71Z1U pic.twitter.com/M60ELcVMA5 — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

Icardi fait l’unanimité à Galatasaray

Des performances qui auraient convaincu Galatasaray de le recruter définitivement, comme l’indique Le Parisien . « Les responsables de club sont extrêmement satisfaits car les performances d’Icardi sont abouties alors que son processus d’adaptation est très réussi. L’équipe, dans son ensemble, est vraiment très satisfaite de cette synergie », a confié Mesut Yildirim, journaliste pour Sozcü , dans des propos relayés par le quotidien régional. Au-delà de ses prestations sur le terrain, Mauro Icardi faisait également débat pour ses problèmes extra-sportifs lors de son passage au PSG. Mais il semblerait que là aussi, les choses vont beaucoup mieux pour l’Argentin.

Épanoui sur et en-dehors du terrain