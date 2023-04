Le couple d'un joueur du PSG fait un gros buzz en Argentine

La rédaction

S’il recommence enfin à retrouver une véritable vie de footballeur et surtout d’attaquant, Mauro Icardi a souvent fait parler de lui au Paris Saint-Germain pour ses frasques extra sportives. Actuellement prêté à Galatasaray, il s'est encore retrouvé récemment dans des petites polémiques l’opposant à sa compagne Wanda Nara, qui a pendant un temps géré sa carrière de footballeur.

Après une saison extrêmement compliquée au PSG, où il a notamment vu Lionel Messi venir lui barrer la route, Mauro Icardi a relancé sa carrière avec un prêt à Galatasaray. Un choix plutôt payant, puisqu’il est devenu l’un des cadres de l’équipe et surtout l’un des chouchous des supporters, ce qui pourrait bien arranger le PSG en vue d’un transfert.

La Turquie sourit à Icardi

Récemment interrogé par les médias argentins, Mauro Icardi a confirmé la tendance en assurant être heureux en Turquie... où il aimerait d’ailleurs rester ! « Je veux vraiment rester à Istanbul » a confié l’attaquant prêté par le PSG. « A Paris, j'étais avec les meilleurs du monde, mais je n'ai rien entendu dans la rue. Ici, je vois un grand intérêt pour moi ». De quoi ravir les dirigeants parisiens qui ne comptent pas sur lui et qui cherchent la moindre économie pour pouvoir financer leur mercato estival.

