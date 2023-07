Viré par le PSG, il veut plomber Lionel Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis le début du mercato estival, l'Arabie Saoudite vole la vedette aux autres équipes et ligues. Mais la MLS peut se arguer d'avoir recruté le champion du monde argentin Lionel Messi. Et ce n'est pas terminé dans les prochains jours, le championnat américain pourrait accueillir un autre ancien du PSG, un certain Sergio Ramos.

Depuis le lancement du mercato, la MLS se montre un peu plus discrète que son rival, l'Arabie Saoudite. Mais le championnat américain s'est, toutefois, distingué en s'attachant les services de quelques jolis noms comme Sergio Busquets, Jordi Alba et bien sûr Lionel Messi.

Le clan Mbappé lâche une annonce au Real Madrid, le PSG va halluciner https://t.co/V7rE4Xcduy pic.twitter.com/POxZcegA8j — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Lionel Messi accueilli comme une rockstar à Miami

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi a pris la décision de traverser l'Atlantique, malgré un intérêt d'Al-Hilal. Le champion du monde argentin s'est engagé avec l'Inter Miami, franchise dirigée par David Beckham. Mais à en croire la presse espagnole, un autre ancien du PSG pourrait rejoindre la MLS.

Sergio Ramos chez le grand rival ?