Le PSG tente tout pour se débarrasser d’un attaquant

Alexis Brunet

Le PSG cherche activement à se renforcer en attaque. De grands noms sont cités, comme celui de Bernardo Silva, ou bien Harry Kane. Mais Paris veut aussi dégraisser dans ce secteur. Après le départ de Mauro Icardi, c'est Hugo Ekitike qui pourrait suivre. L'ancien Rémois a été proposé à plusieurs formations italiennes.

Le PSG n'y arrive pas. Depuis plusieurs semaines, Luis Campos cherche à mettre la main sur la perle rare en attaque, le nouveau buteur du club de la capitale. Le Portugais a pensé à plusieurs profils. Gonçalo Ramos du Benfica était pisté, tout comme Randal Kolo Muani, ou bien encore Victor Osimhen.

Kane et Vlahović, les pistes les plus chaudes pour le PSG ?

Le PSG veut un avant-centre de classe mondiale. La piste prioritaire de Luis Campos semble être Harry Kane, mais il sera très dur d'attirer l'Anglais à Paris. En solution de repli, le conseiller football parisien a pensé à Dušan Vlahović, mais là encore, le dossier semble compliqué.

Mercato : Kylian Mbappé est en train de plomber le PSG https://t.co/ANLmlD07X9 pic.twitter.com/Iwdvc4JDI5 — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Le PSG tente de se débarrasser d'Ekitike