Mbappé - PSG : Incroyable, il annonce la date du transfert

Le feuilleton Mbappé occupe encore une place importante du mercato estival, alors que l’international français refuse d’allonger son bail courant jusqu'en 2024, mais le dénouement pourrait avoir lieu plus rapidement que prévu. Comme le PSG, le Real Madrid souhaiterait en effet être fixé le plus tôt possible, et une date serait fixée.

En informant sa direction qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé a peut-être mis un terme à son aventure parisienne. C’est en tout cas la volonté du PSG désormais, refusant de voir l’international français partir libre dans un an. Tous les regards sont ainsi tournés vers le Real Madrid, l’unique club ayant les faveurs du principal intéressé.

Le PSG attend le Real Madrid pour Mbappé

Alors que le Real Madrid prévoyait initialement de patienter jusqu’à l’été 2024 pour mettre la main sur Kylian Mbappé, une offensive pourrait finalement avoir lieu dès cette année en raison de la situation dans laquelle se retrouve le capitaine des Bleus , sous pression au PSG et absent de la tournée estival au Japon et en Corée du Sud. Le club de la capitale serait désormais disposé à se passer des services de sa star sur l’intégralité de la saison, de quoi rendre un transfert presque inéluctable, à condition que les Merengue se manifestent.

Un transfert avant le 12 août pour Mbappé, ou sinon rien