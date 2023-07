Le PSG donne un rendez-vous crucial pour le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le feuilleton Kylian Mbappé a débuté. Partira ? Ne partira pas ? Telle est la question concernant le numéro 7 du PSG. L’avenir du Français est au centre de toutes les discussions et alors qu’on cherche forcément à avoir des réponses, du côté du PSG, on a fixé une nouvelle date importante concernant le cas Mbappé.

Privé de tournée au Japon avec le PSG de Luis Enrique, Kylian Mbappé est donc resté à Paris pour s’entraîner avec le reste des indésirables du club de la capitale. Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo et donc Mbappé... Le loft du PSG est impressionnant. Le Français se retrouve ainsi aujourd’hui plus que jamais poussé vers la sortie par sa direction. On attend maintenant de voir comment va évoluer ce feuilleton et surtout si une offre du Real Madrid arrivera entre les de la direction du PSG.

Il sort du silence pour ce transfert à 20M€ du PSG https://t.co/H9XGPyh3FA pic.twitter.com/emwjL7rfQ1 — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Rendez-vous le 12 août pour Mbappé

Quand aura-t-on désormais de nouvelles réponses concernant l’avenir de Kylian Mbappé ? Il faudrait attendre quelques jours et notamment le début de la Ligue 1 avec la première rencontre du PSG face à Lorient. A cette occasion, on pourrait alors y voir plus clair pour Mbappé. Pour l’ AFP , une source proche de la direction parisienne confie : « La prochaine date significative sera le 12 août, le premier match de Ligue 1 contre Lorient. Il faudra voir si le coach et le club choisissent d'inclure ou non Mbappé dans l'équipe de départ ».

« La date du 31 juillet est caduque »