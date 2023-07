C’est confirmé, le PSG boucle un énorme transfert !

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG qui a décidé de payer sa clause de 50M€, valable jusqu’à ce lundi 31 juillet, Ousmane Dembélé se rapproche du Parc des Princes. L’attaquant français a donné son accord pour le transfert, et s’apprête donc à débarquer dans le club de la capitale pour cinq ans.

L’avenir de Kylian Mbappé étant très incertain depuis qu’il a signifié par courrier en juin dernier à la direction du PSG qu’il n’activerait pas sa clause de prolongation jusqu’en 2025, le club de la capitale se met en quête de nouveaux renforts offensifs. Et Mbappé devrait, sauf énorme rebondissement de dernière minute, être remplacé par l’un de ses partenaires en équipe de France…

La nouvelle a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours : le PSG a lâché 50M€ au FC Barcelone pour tenter de conclure le transfert d’Ousmane Dembélé, un montant qui correspond à sa clause libératoire de l’ancien Rennais qui ne sera plus valable à partir du 1er août. Le temps presse donc pour l’attaquant tricolore qui aura le dernier mot pour son transfert au PSG, et il a tranché.

BREAKING: Ousmane Dembélé says yes to Paris Saint-Germain! Initial green light to the proposal has arrived 🚨🔴🔵PSG verbally agreed five year deal with Dembélé’s agent.PSG have sent formal letter to inform Barcelona, now trying best way to close the deal — depends on timing. pic.twitter.com/a0EE3iMEtf