Surprise, Dembélé débloque l'arrivée d'un buteur au PSG

Alexis Brunet

Après s'être cassé les dents sur la piste Bernardo Silva pendant plusieurs semaines, le PSG serait tout proche d'accueillir Ousmane Dembélé. Le Français occupera donc probablement le côté droit de l'attaque parisienne. Et il est possible que la pointe soit confiée à Randal Kolo Muani. Le joueur de Francfort possède le même agent que le joueur du FC Barcelone, et les négociations auraient repris récemment.

Il y a quelques semaines, le PSG avait enchaîné les recrues. Pas moins de six joueurs avaient signé consécutivement dans le club de la capitale. Depuis quelque temps, cela s'était calmé, mais cela a repris, avec le retour de Xavi Simons, prêté par la suite au RB Leipzig. Dimanche 30 juillet, Paris a aussi annoncé avoir recruté le jeune gardien de but espagnol, Arnau Tenas.

Paris attend Dembélé...

Après Arnau Tenas, le PSG pourrait rapidement boucler une autre recrue. Selon différentes sources, Ousmane Dembélé serait très proche de rejoindre Paris. L'attaquant souhaiterait quitter le FC Barcelone, et le champion de France a sauté sur l'occasion. Le transfert de l'ancien joueur de Dortmund pourrait même coûter seulement 50M€ au PSG, une affaire en or donc. Mais le temps presse sur ce dossier très important.

Ousmane Dembélé veut signer au PSG, son incroyable demande https://t.co/xTGIDxB3Z2 pic.twitter.com/52S3PJ6BgV — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

... et peut-être aussi Randal Kolo Muani