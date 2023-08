Le PSG prépare une attaque de feu, quel trio vous fait rêver ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici la fin du mercato, le PSG devrait encore frapper fort pour renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, l'arrivée d'Ousmane Dembélé semble imminente, mais le recrutement ne sera pas terminé pour autant. Et pour cause, Luis Enrique attend également l'arrivée d'un grand numéro 9 et plusieurs dossiers sont actifs. Le PSG aura donc un trio offensif impressionnant, mais lequel serait le plus efficace ?

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG s'est montré assez actif en attirant sept nouveaux joueurs, et pourtant, le secteur offensif semble encore très insuffisamment fourni. Et pour cause, Lionel Messi est parti, Kylian Mbappé est mis à l'écart et Neymar est blessé. Par conséquent, Luis Enrique peine à aligner une attaque dangereuse durant cette préparation estivale. Marco Asensio et Hugo Ekitike sont les deux seuls joueurs offensifs à disposition du nouvel entraîneur du PSG, sans compter certains jeunes. C'est la raison pour laquelle le club de la capitale devrait très rapidement enregistrer l'arrivée de nombreux renforts.

C'est terminé pour le dossier Bernardo Silva. Le PSG jette l'éponge. Face aux refus catégoriques de Manchester City, Paris n'ira pas plus loin que les 60 M€ proposéshttps://t.co/XWCDIhlJUn — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 31, 2023

Bernardo Silva c'est non, Dembélé arrive au PSG !

Cependant, le PSG ne pourra pas compter sur sa grande priorité de l'été. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Manchester City a déclaré son international portugais intransférable, poussant le club de la capitale à abandonner cette piste à se tourner vers Ousmane Dembélé. L'ailier du FC Barcelone devrait s'engager dans les prochaines heures avec le PSG et sera donc aligné sur le côté droit de l'attaque de Luis Enrique et accompagnera donc Neymar, ainsi qu'un numéro 9 donc l'identité reste à définir.

Quel 9 pour accompagner Dembélé et Neymar ?

Une chose semble se confirmer, ce ne sera probablement pas Kylian Mbappé. Ecarté de la tournée au Japon, le capitaine de l'équipe de France est en conflit avec sa direction et le PSG espère toujours le vendre. Mais sur le marché, les numéros 9 se font de plus en plus rare. Rasmund Hojlund va s'engager avec Manchester United, tandis que Harry Kane fait du Bayern Munich sa destination privilégiée. Par conséquent, deux noms ont été cités ces dernières heures pour occuper la pointe de l'attaque parisienne à savoir Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. A moins que la piste menant à Dusan Vlahovic reprenne rapidement de l'ampleur.