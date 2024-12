Mercato : Le PSG va boucler un transfert au RC Lens ?

Arnaud De Kanel

Le PSG prépare déjà ses plans pour le prochain mercato d’hiver, avec une priorité claire : assurer ses arrières face à un éventuel départ de Milan Skriniar. Dans cette optique, le nom d’Abdukodir Khusanov, solide défenseur du RC Lens, revient avec insistance. Luis Campos, le maître d’œuvre du recrutement parisien, semble avoir jeté son dévolu sur l’international ouzbek.

A l'approche du mercato hivernal, le PSG est en crise. Dimanche, RMC Sport a révélé l'existence de tensions dans le vestiaire parisien entre certains joueurs et Luis Enrique. Vestiaire qui pourrait d'ailleurs perdre Milan Skriniar dans les prochaines semaines, et accueillir un nouvel élément.

Le PSG sur Khusanov

D’après des informations rapportées par Foot Mercato, Luis Campos, coordinateur sportif du PSG, aurait un œil attentif sur Abdukodir Khusanov. Le jeune défenseur central brille avec le RC Lens en ce début de saison, confirmant tout son potentiel. Sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en juin 2027, il pourrait toutefois devenir une cible réaliste pour le club parisien. Campos aurait d’ailleurs déjà pris les devants en rencontrant l’entourage du joueur. La raison de cet intérêt ? Outre ses performances prometteuses, Khusanov présente un profil abordable : sa valeur est estimée à environ 20M€. Une somme nettement inférieure aux exigences de Benfica pour Tomas Araujo, jeune talent portugais de 22 ans également suivi par Paris.

L'Angleterre est sur le coup

Khusanov a un atout de poids : il est déjà acclimaté à la Ligue 1 et à la vie en France. À seulement 20 ans, il pourrait représenter une solution d’avenir tout en répondant aux besoins immédiats du PSG, qui cherche à renforcer sa défense avec des joueurs jeunes et talentueux. A Lens, l'Ouzbek fait déjà l'unanimité. « Kodir est un grand joueur, tout le monde l’a vu. Je le sais depuis la saison dernière. S’il venait d’un des meilleurs clubs d’Europe, son prix serait peut-être de 100M€ », confiait récemment Kevin Danso. A noter que plusieurs formations de Premier League seraient déjà sur le coup, et pas des moindres car il s'agirait de Chelsea et de Tottenham. Le PSG est prévenu.