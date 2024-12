Mercato : Riolo réclame un transfert à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce dimanche, l'OM a construit son succès face à l'AS Monaco en s'appuyant sur un milieu de terrain performant. Le retour de Valentin Rongier a fait le plus grand bien au club marseillais. Mais selon Daniel Riolo, il manque encore un joueur dans ce secteur de jeu, un profil créatif se rapprochant d'Amine Harit.

Roberto de Zerbi a certainement eu l’occasion d’évoquer le prochain mercato d’hiver avec ses dirigeants. Selon les informations de L’Equipe, l’entraîneur de l’OM attendrait au moins trois renforts défensifs. Le renforcement du milieu de terrain ne fait pas partie des priorités du club marseillais, surtout après l’arrivée tardive d’Adrien Rabiot.

Riolo attend un renfort

Pourtant, Daniel Riolo aimerait bien voir débarquer à l’OM un milieu créatif, un peu à la Amine Harit. Selon le journaliste, Roberto de Zerbi ne dispose pas de ce type de joueurs cette saison.

« C’est dommage »

« Le problème à l’OM, c’est qu’il n’y a pas de milieu créatif. Celui dont le profile se rapproche le plus du modèle c’est Harit. Et qu’est-ce qu’il se passe quand il revient ? Il ne joue pas. Pourquoi ? Parce que défensivement, c’est trop faible, et donc il (De Zerbi) laisse les trois milieux défensifs devant. Je trouve que c’est dommage » a confié Daniel Riolo au micro de RMC.