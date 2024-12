Le PSG signe un crack grâce à cette légende !

Alexis Brunet

Cela fait plus de dix ans que Marquinhos est un joueur du PSG. Le Brésilien est arrivé en 2013 à Paris, après une première expérience en Europe du côté de l’AS Rome. À l’époque, de nombreuses formations étaient intéressées par le central, mais Paris a réussi à remporter le gros lot en partie grâce à la présence de Thiago Silva, qui était l’idole de Marquinhos.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar, de très nombreux joueurs ont rejoint le club de la capitale. Certains ont plus marqué les supporters parisiens, à l’image de Marquinhos. Ce dernier est aujourd’hui le capitaine de l’équipe de Luis Enrique, notamment en raison de son ancienneté. Le central est arrivé en 2013 chez le champion de France, il était alors âgé de seulement 19 ans et il était considéré comme un jeune espoir à l’époque.

Thiago Silva a été déterminant pour l’arrivée de Marquinhos au PSG

En raison de son statut d’espoir brésilien, Marquinhos était très courtisé après son passage à l’AS Rome. D’après le frère du défenseur, qui s’est confié pour la chaîne YouTube du PSG, de très nombreuses équipes voulaient l’attirer. Mais la présence de Thiago Silva à Paris a permis aux dirigeants parisiens de remporter la mise. « Il n’est resté que onze mois à Rome, mais il a connu une ascension fulgurante. Et après ses onze premiers mois, des offres sont arrivées du monde entier. Et parmi toutes les équipes intéressées, Paris nous a vraiment convaincus. Ça a été un choix facile, car nous connaissions déjà la ville de Paris, j’étais venu ici auparavant et ça m’avait plu. On ne connaissait pas très bien le championnat, qui n’était pas beaucoup télévisé au Brésil, mais le projet du club à l’époque avec Leonardo nous a convaincus, et puis il y avait l’idole de Marquinhos : Thiago Silva. »

Thiago Silva et Marquinhos ont remporté de nombreux trophées ensemble

Au total, Marquinhos et Thiago Silva auront partagé sept saisons ensemble sous les couleurs du PSG. Les deux Brésiliens ont remporté de nombreux trophées, comme des Ligue 1 ou bien des Coupes de France, mais la Ligue des champions s’est toujours refusée aux deux amis, malgré une finale disputée face au Bayern Munich lors de la saison 2019-2020 (défaite 1-0).