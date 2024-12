Mercato : La presse anglaise annonce une menace pour le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Devenu titulaire au RC Lens cette saison sous les ordres de Will Still, Abdukodir Khusanov aurait tapé dans l'œil du PSG, qui envisagerait de s’attacher ses services lors du prochain mercato hivernal. Mais le club de la capitale ne serait pas le seul à s’intéresser au défenseur âgé de 20 ans, puisque sept formations de Premier League seraient également sur le coup.

Comme indiqué par RMC Sport, bien qu’il affirme le contraire, Luis Enrique ne serait pas totalement satisfait de son effectif. Afin de satisfaire son entraîneur et alors que Milan Skriniar est annoncé sur le départ, le PSG pourrait profiter du mercato hivernal pour se renforcer, notamment en défense.

Contact établi entre Khusanov et le PSG

En ce sens, Foot Mercato indiquait récemment qu’Abdukodir Khusanov avait tapé dans l'œil de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG aurait déjà rencontré l’entourage du joueur arrivé à l’été 2023 au RC Lens dans le cadre d’un transfert estimé à 100 000€ et où il est sous contrat jusqu’en juin 2027.

Sept clubs de Premier League également intéressés

D’après les informations du Telegraph, le PSG risque en revanche d’avoir de la concurrence dans ce dossier. En effet, sept clubs de Premier League seraient intéressés par Abdukodir Khusanov. Parmi eux, il y aurait notamment Tottenham et Newcastle. Les Magpies auraient déjà observé l’international ouzbek (18 sélections) et les Spurs décideront en janvier s’ils ont besoin d’un défenseur central, en raison des blessures de Cristian Romero et Micky van de Ven.