Mercato : L’OM veut faire plaisir à De Zerbi, une énorme bataille s’annonce

Alexis Brunet

Malgré avoir grandement modifié son effectif l’été dernier, l’OM pourrait bien encore se montrer actif sur le mercato cet hiver. Roberto De Zerbi aimerait pouvoir mettre la main sur un nouveau défenseur et justement les dirigeants marseillais ont quelques noms en tête. Jakub Kiwior est sur la liste du club phocéen, mais de très nombreuses formations pensent aussi au Polonais.

Si le PSG a des problèmes en attaque, du côté de l’OM, c’est plutôt la défense qui cloche. Le club phocéen a pourtant beaucoup recruté dans ce secteur l’été dernier, mais ni Derek Cornelius ni Lilian Brassier ne semblent donner satisfaction. Le club phocéen va sans doute devoir se montrer actif lors du mercato hivernal, afin d’offrir un nouveau central à Roberto De Zerbi qui n’attend que ça.

L’OM pense à Jakub Kiwior

Le mercato ouvrant bientôt ses portes, les dirigeants marseillais ont donc déjà commencé à creuser certaines pistes. D’après Caught Offside, l’OM penserait notamment à Jakub Kiwior. Ce dernier évolue à Arsenal depuis 2023, mais il n’y joue pas les premiers rôles. En cas d’arrivée dans le sud de la France, le Polonais pourrait ainsi trouver plus de temps de jeu, ce qui n’est pas négligeable.

Dix clubs pistent Kiwior

Toutefois, il ne sera pas aisé pour les dirigeants marseillais de mettre la main sur Jakub Kiwior. En plus de l’OM, neuf autres clubs seraient potentiellement intéressés par le défenseur central. En Italie, la Juventus, l’AC Milan, l’Inter Milan, Naples, l’Atalanta, la Fiorentina et Bologne auraient coché le nom du Gunner. Ce dernier dispose également de touches en Espagne du côté de Séville et Villarreal.