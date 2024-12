PSG : Un clash éclate avec Barcola !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Grande révélation de la deuxième partie de saison dernière au PSG, Bradley Barcola a confirmé toutes ses promesses sur ce début d’exercice 2024-2025. Néanmoins, l’international Français traverse une mauvaise passe sur ces derniers matchs. Alors que sa relation avec Luis Enrique serait notamment en train de se détériorer, le phénomène de 22 ans serait très frustré en interne. Explication.

Rien ne semble aller pour le PSG. Mardi soir, le club de la capitale a connu une nouvelle désillusion européenne en concédant la défaite face au Bayern Munich (1-0). 25ème sur 36 au classement de la C1, la formation parisienne est sur un fil, alors qu’une élimination d’entrée de jeu serait perçue comme une véritable catastrophe. Mais en Ligue 1, Paris a également connu une contre-performance marquante. Ce samedi soir, le PSG a concédé un match nul frustrant au Parc des Princes face au FC Nantes (1-1).

Tensions en interne du côté du PSG

Alors que RMC Sport a révélé ce dimanche après-midi que des tensions existaient désormais entre certains joueurs et Luis Enrique, FootMercato a lâché une bombe. D’après le média, la relation entre le coach espagnol et Bradley Barcola s’est détériorée. Pourtant, Luis Enrique avait tenu à protéger son joueur il y a peu : « Je ne sais pas jusqu’où il va aller et où je pourrais l’emmener. Mais ça m’est égal. Si jamais il passe 3 jours sans marquer, vous allez dire autre chose. C’est une course d’endurance. On avance petit à petit. Il y aura des hauts et des bas et quand il ne marquera pas, d’autres marqueront, c’est comme ça que ça marche. Aucun joueur ne doit porter une charge supplémentaire ».

Barcola est frustré

Selon FootMercato, Bradley Barcola serait de plus en plus en décalage avec les consignes de Luis Enrique. Le média précise qu’en interne, le numéro 29, pourtant en pleine progression depuis l’arrivée du technicien espagnol au PSG, connaît une grande frustration. Affaire à suivre de près, alors que le club de la capitale semble embourbé dans une petite crise...