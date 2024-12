Mercato : L’OM a trouvé son grand attaquant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier en provenance de Manchester United dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€, Mason Greenwood a inscrit dimanche face à l’AS Monaco (2-1) son neuvième but sous les couleurs de l’OM. Cela faisait 30 ans qu’un attaquant n’en avait pas inscrit autant lors de ses 13 premiers matchs avec le club marseillais.

Après deux grosses désillusions face au PSG (0-3) et à l’AJ Auxerre (1-3), l’OM retrouvait le Stade Vélodrome dimanche soir, à l’occasion de la réception de l’AS Monaco. Un match important dans la course à la Ligue des champions et remportés par les Olympiens (2-1), ce qui leur permet de revenir à égalité de points avec les Monégasques à la seconde place du championnat de France. Mené au score, l’OM a égalisé en début de seconde période grâce à Luis Henrique, avant le penalty transformé par Mason Greenwood juste avant le temps additionnel.

Mercato : Un joueur de «très haut niveau» a signé à l’OM ! https://t.co/7kQyS3OZMV pic.twitter.com/wW8keOJ1tJ — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

Greenwood entre déjà dans l’histoire de l’OM

La neuvième réalisation de l’Anglais depuis le début de la saison et son arrivée en provenance de Manchester United, à une longueur de Bradley Barcola au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1, et qui le fait déjà entrer dans l’histoire de l’OM. En effet, aucun attaquant n’avait inscrit autant de but lors de ses 13 premiers matchs avec le club marseillais depuis Sonny Anderson en 1994 (12). Mais Mason Greenwood sait qu’il peut encore faire beaucoup mieux.

« J’ai eu l’impression d’avoir un peu de mal aujourd’hui »

« J’ai eu l’impression d’avoir un peu de mal aujourd’hui, mais avec l’aide de mes coéquipiers, en travaillant dur et en étant à 100%, cela m’a aidé à revenir dans le match. Même si j’ai marqué le but de la victoire à la fin, une grande partie de cette victoire revient à mes coéquipiers. Ce sont eux qui ont brillé ce soir », a confié Mason Greenwood en zone mixte après la victoire face à l’AS Monaco. Roberto De Zerbi quant à lui estime que l’attaquant de l’OM « a fait un gros match », même s’il a « commis quelques erreurs techniques », et également mis avant ses efforts défensifs : « Il a plus couru et plus pressé que lors des rencontres précédentes, c'est un fait important aussi. »