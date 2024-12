Zidane reçoit une proposition à Marseille

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jamel Debbouze pourrait recroiser Zinédine Zidane. A condition que le champion du monde 1998 accepte la proposition du comédien. Actuellement en tournée dans toute la France, l'interprète du célèbre Numérobis dans Astérix et Obélix a demandé au Marseillais de naissance de le rejoindre sur scène, au Dôme en février prochain.

Entre Jamel Debbouze et Zinédine Zidane, l’histoire d’amour dure. Les deux hommes ont pu se retrouver à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, quelques années après leur apparition commune dans le fameux Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. Invité de France 2, Debbouze était revenu sur sa relation privilégiée avec Zizou.

Debbouze rend hommage à Zidane

« C’était un moment extraordinaire, avoir la chance d’être en face de Zizou Christ ! Je n’avais pas le droit de le dire, c’était un secret, ils ont tenu le secret jusqu’au bout et tout le monde l’a découvert en même temps que moi quasiment. Mais en tout cas, j’ai une affection démesurée pour Zinédine Zidane. J’ai failli appeler ma fille Zizou. C’est grâce à ma femme que j’ai rétrogradé » avait confié le comédien.

Zidane de retour à Marseille ? L'invitation est envoyée

Alors qu’il vient de débuter sa tournée, Debbouze vient de transmettre une nouvelle proposition à Zinédine Zidane. Le comédien a demandé au champion du monde 1998 de le rejoindre sur la scène du Dôme de Marseille. « Vous savez tout ce qu’il représente pour moi, pour les Français. C’est encore une source d’inspiration folle et je suis fier et honoré de vivre à son époque. C’est pas mal ça non? Il m’a fait rêver, et quand on peut toucher du doigt son rêve, c’est encore plus incroyable. Je vais le chauffer, peut-être qu’il fera partie de la troupe au Dôme » a-t-il confié dans les colonnes de La Provence. La réponse de l’enfant du pays est attendue.