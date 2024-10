Mercato : Zidane reçoit une invitation surprise !

Thomas Bourseau

Manchester United a pris la décision ce lundi de se séparer d'Erik Ten Hag après un nouveau début de saison poussif à la tête de l'effectif mancunien. Et maintenant ? Zinedine Zidane serait une très belle option pour les Red Devils d'après Louis Saha. Cependant, l'ancien buteur de Manchester United sait très bien qu'il n'y a pas de formule magique.

Zinedine Zidane est toujours inactif et ce, depuis plus de trois ans. Après avoir une nouvelle fois quitté le banc de touche du Real Madrid en mai 2021, le champion du monde 98 cherche à prendre les rênes de l'équipe de France comme il l'a avoué en interview pour L'Equipe en juin 2022. Toutefois, les Bleus ont raté de peu un troisième sacre mondial à la Coupe du monde du Qatar. Ce qui a débouché sur une prolongation de contrat de Deschamps jusqu'à l'été 2026. Zidane attend toujours patiemment son heure.

«Peut-être que Zinedine Zidane est disponible»

Dans la foulée de l'annonce du licenciement d'Erik Ten Hag ce lundi, les rumeurs et les déclarations se sont succédées dans la presse pour connaître son successeur à Manchester United. Ruud Van Nistelrooy assure l'intérim, mais pour prendre la place de la légende néerlandaise, Louis Saha verrait bien Zinedine Zidane débarquer à Old Trafford. « Peut-être que Zinedine Zidane est disponible. Il a exprimé son désir de prendre la tête de l'équipe de France. Il n'a pas encore eu l'occasion de le faire en raison de la réussite de Deschamps ».

«Nous avons vu tant de managers, de grands managers, échouer ici»

« C'est le nom qui me vient à l'esprit, mais c'est une situation très difficile d'arriver dans une équipe qui est en pleine transition. Il est très difficile pour quiconque d'arriver et d'apporter la magie. Nous avons vu tant de managers, de grands managers, échouer ici. Il doit y avoir une raison à cela et ce n'est pas seulement une question de managers ». a conclu l'ex-attaquant de Manchester United et de l'équipe de France pour Sky Sports.