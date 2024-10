PSG - Qatar : Une décision radicale bientôt annoncée ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il estime que l’effectif du PSG est moins bon que celui de la saison passée, Bertrand Latour ne voit pas Luis Enrique faire long feu. Si le technicien espagnol est sur le point de prolonger son contrat jusqu’en juin 2027 avec le club de la capitale, le journaliste de Canal+ pense qu’il finira par « sauter », comme ses prédécesseurs.

Parti au Real Madrid, Kylian Mbappé a laissé un vide au PSG. Son départ n’a pas vraiment été compensé lors du dernier mercato hivernal, ce qui s’ajoute à d’autres manques dans l’effectif parisien, notamment au poste de latéral, à gauche comme à droite.

« Il est lui-même coupable du recrutement »

« Il y a un coupable qui est assez peu incriminé dans les médias, c'est M.Campos qui participe à la construction d'effectif, à qui on associe l'entraîneur parce qu'il est très puissant, Luis Enrique. Il est lui-même coupable du recrutement. De ce point de vue là, le Paris Saint-Germain a un effectif qui est moins bon que les années passées tout en investissant beaucoup même si la masse salariale a baissé avec le départ de Mbappé etc. Vous avez beaucoup investi et recruté des joueurs qui pour le moment ne sont pas au niveau », a déclaré le journaliste Bertrand Latour dans le Canal Football Club.

« Il finira par sauter »

Selon lui, Luis Enrique veut mettre en place un style de jeu inadéquat avec les qualités de ses joueurs, ce qui finira par lui coûter son poste, comme c’est souvent le cas pour les entraîneurs du PSG depuis l’arrivée de QSI : « Le PSG est une équipe de jeu à transition, et il veut jouer d'une manière différente en nous disant qu'il faut lui laisser le temps. La réalité c'est que ça ne marche pas comme ça et que s'il y a des mauvais résultats, il finira par sauter parce que c'est l'histoire des entraîneurs du Paris Saint-Germain avec ces propriétaires et qu'on a vu dans un match espagnol hier soir (Real Madrid - Barcelone, ndlr) que vous n'avez pas nécessairement besoin de 4 ans pour mettre en place une équipe quand vous avez des bons joueurs et un système qui est en adéquation avec ce que vous voulez faire. »