Transferts - PSG : Riolo passe un message, Dembélé est concerné !

Arnaud De Kanel

Le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'OM dimanche soir au Vélodrome. Malgré tout, les hommes de Luis Enrique ont manqué de réalisme et n'ont pas réussi à aggraver le score en seconde période. Ousmane Dembélé a notamment raté une très grosse occasion, quelques jours après son mauvais match face au PSV où il avait déjà pêché à la finition. Daniel Riolo réclame donc l'arrivée d'un numéro 9 en raison des trop nombreux ratés de l'ancien barcelonais.

Le PSG n'a pas été inquiété dimanche soir face à l'OM. Les hommes de Luis Enrique ont maitrisé l'intégralité de la rencontre et ils ont un peu levé le pied en seconde période, se contentant de quelques fulgurances qui auraient pu alourdir la marque si les attaquants avaient été plus adroits, Ousmane Dembélé en tête.

Un nouveau raté pour Dembélé

Servi sur un plateau par Bradley Barcola, l'ailier parisien a dévissé sa frappe et a manqué l'occasion d'inscrire le quatrième but de la partie. Sa maladresse contre le PSV un peu plus tôt dans la semaine avait relancé le débat quant au recrutement d'un avant-centre. Daniel Riolo en a rajouté une couche.

«C'est toujours pareil»

« Le raté de Dembélé ? C'est toujours pareil, si tu as un vrai attaquant à cet endroit là peut-être qui la marque. On l'a vu hier soir avec le Barça, c'est bien un 9 », a déclaré Daniel Riolo dans l'After Foot. Mais comme indiqué par L'Equipe, le PSG n'a pas l'intention de recruter un attaquant cet hiver.