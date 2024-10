Mercato - OM : Longoria est en mission à l'étranger ?

Thomas Bourseau

Pablo Longoria est partout. Le président de l'OM s'est montré plus qu'actif lors du dernier mercato en permettant à son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi de compter douze recrues pour un championnat qui est pétri de talent à ses yeux bien qu'il ne soit pas diffusé dans son Espagne natale. Une erreur selon lui qui a défendu corps et âme la Ligue 1 en interview pour El Pais.

La Ligue 1 a perdu de grosses têtes d'affiches au fil des années. Que ce soit au PSG ou bien à l'OM, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Kylian Mbappé, Alexis Sanchez ou encore Pierre-Emerick Aubameyang sont tous partis. Sans oublier les Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. De ce fait, les droits télévisés de l'élite du football français ne sont plus aussi attrayants pour les diffuseurs que ce soit en France, mais aussi à l'étranger.

«Il faut vivre la Ligue 1 pour la comprendre ».

D'ailleurs, de l'autre côté des Pyrénées, la Ligue 1 n'a aucun diffuseur à la télévision espagnole. Une déception pour Pablo Longoria. Le président espagnol de l'Olympique de Marseille a discuté avec El Pais de cette triste réalité en défendant au passage le niveau d'un championnat sous-estimé à l'étranger. « Le niveau tactique a énormément augmenté ces dernières années et la qualité du spectacle est supérieure à celui d’autres championnats en Europe. Il faut vivre la Ligue 1 pour la comprendre ».

«La liberté qu’a le joueur pour pouvoir tenter un certain type d’actions permet que ce talent explose»

La Ligue 1 est souvent surnommée la Ligue des talents au vu des jeunes pépites qui se révèlent et sont recrutées par les clubs étrangers. De quoi animer les périodes de mercato des clubs de l'hexagone. Président de l'OM depuis février 2021, Pablo Longoria a livré son explication à ce phénomène. « Le système permet que le football de quartier soit un engrenage de la formation. La liberté qu’a le joueur pour pouvoir tenter un certain type d’actions permet que ce talent explose plus que dans des pays comme l’Espagne, où tout est structuré autour du jeu ». a confié Longoria dans des propos rapportés par Foot Mercato.