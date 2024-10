Mercato - OM : Il dévoile la raison du transfert de l’été ?

Arnaud De Kanel

Le transfert de Mason Greenwood à l'OM est un des dossiers, si ce n'est le plus, commenté de l'été. D'un point de vue sportif, il s'agit, pour le moment, de la plus grande réussite du mercato estival côté olympien. Et selon un journaliste anglais, Manchester United a accepté de se séparer de son phénomène car sa réputation est au plus bas outre-Manche.

Pablo Longoria est à l'affût de la moindre opportunité de marché qui pourrait lui permettre de renforcer son effectif. Cet été, une énorme s'est offerte à lui du côté de l'Angleterre. En effet, Manchester United cherchait à se débarrasser de Mason Greenwood. Malgré ses déboires judiciaires, l'attaquant anglais n'a rien perdu de son talent et ça, le président de l'OM l'avait bien compris.

«Sa réputation auprès des supporters en Angleterre n'est pas bonne»

Mais alors, quelles sont les raisons qui ont poussé Manchester United à se séparer de l'un des plus gros phénomènes passé par son académie ? Journaliste pour Goal, Krishan Davis a livré sa version des faits.

«Les fans ne pardonnent pas et n'oublient pas facilement»

« Sa réputation auprès des supporters en Angleterre n'est pas bonne, c'est pourquoi Manchester United l’a vendu. Les fans ne pardonnent pas et n'oublient pas facilement. L'Angleterre a essayé de favoriser un environnement "progressiste" ces dernières années, il est donc difficile d'imaginer qu'il soit rappelé en sélection après les accusations », a révélé Krishan Davis dans les colonnes de La Provence.