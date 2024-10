OM : «Je le vire sur le champ», Longoria a échappé au pire

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l'OM dépense des millions d'euros sur le marché des transferts. En janvier 2023, le club phocéen avait notamment lâché 32M€ pour Vitinha. Un record qui s'est transformé en catastrophe industrielle. De quoi faire dire à Michel Moulin qu'il aurait tout simplement viré Pablo Longoria s'il était à la place de Frank McCourt à l'OM.

En janvier 2023, l'OM réalisait le plus gros transfert de son histoire. Encore et toujours à la recherche de son "grantatakan", le club phocéen avait alors dépensé 32M€ pour recruter Vitinha alors à Braga. Le fait est que le Portugais n'a fait que décevoir avec le club phocéen, à qui il n'appartient déjà pu. Prêté en janvier dernier au Genoa, Vitinha y a été transféré définitivement durant l'été.

« 32M€, je me dis qu'ils m'ont volé mon argent »

Pablo Longoria s'est donc complètement loupé avec Vitinha. Un recrutement qui aurait pu lui être fatal avec Michel Moulin. En effet, au micro de Sud Radio, l'ancien président du PSG a confié concernant celui qui dirige actuellement l'OM : « Quand on parle de Pablo Longoria, quand il fait signer Vitinha pour 32M€, je le vire sur le champ. Ce n'est pas qu'un échec, on le voit jouer. 32M€, je me dis qu'ils m'ont volé mon argent, il y a un problème. Quand je dis Vitinha, c'est un exemple parmi tant d'autres ».

« Il y avait une pression supplémentaire »

Pablo Longoria est revenu récemment sur l'échec Vitinha. Le président de l'OM expliquait alors : « Pour Vitinha, arriver à Marseille, ça a été compliqué. Il y avait une pression supplémentaire. Tout le monde a besoin de temps d'adaptation, ce qui n'est pas toujours pareil et ce à quoi on ne s'attend souvent pas ».