Mercato : Le clan Rabiot monte au créneau après son départ du PSG

Alexis Brunet

Cet été, bon nombre de supporters du PSG ont reproché à Adrien Rabiot d’avoir rejoint l’OM, ce qu’ils ont vécu pour beaucoup comme une trahison. Avant cela, les fans parisiens avaient déjà une dent contre le Français, pour avoir quitté le club de la capitale librement. L’avocat du milieu de terrain a d’ailleurs tenu à voler au secours de son client.

Après plusieurs saisons au PSG, mais également un prêt à Toulouse, Adrien Rabiot a découvert sa troisième équipe française cet été. Alors que de nombreuses destinations étaient possibles, le milieu de terrain a décidé de rejoindre l’ennemi juré du club de la capitale, l’OM.

Une décision qui a choqué les fans du PSG

Forcément, cette décision a été très mal perçue par les supporters du PSG. Ces derniers ont été très déçus de voir un Titi rejoindre le rival. Le milieu de terrain est vu comme un traitre par beaucoup, qui ne manqueront probablement pas de lui faire comprendre lors du Classique qui aura lieu au Parc des princes, le 16 mars prochain.

« Il a donné dix ans de sa vie à son club »

Avant sa signature à l’OM, les supporters du PSG avaient également mal pris le fait qu’Adrien Rabiot quitte le club de la capitale libre de tout contrat. Pour L’Équipe, Arnaud Péricard, l’avocat du milieu de terrain, a évoqué ce sujet et il a tenu à défendre son client. « Il a donné dix ans de sa vie à son club. À son départ, les gens, les supporters ont été très durs avec lui. On lui a reproché d'être allé au bout de son contrat, de l'avoir respecté jusqu'au bout, en fait. C'est tout de même très étonnant. C'est le garçon le plus normal dans le monde le plus anormal. » En attendant le Classique au Parc des princes, la manche aller aura lieu ce dimanche au Vélodrome et Adrien Rabiot a de grandes chances d’être titulaire, face à ses anciens coéquipiers.