Mercato : Un proche de Thierry Henry va sauver l'ASSE ?

Battu à Angers dans un match clé dans la course au maintien, l'ASSE se retrouve 15e de Ligue 1 avant le match opposant Montpellier à Toulouse qui pourrait plonger les Verts dans la zone rouge. Par conséquent, la situation d'Olivier Dall'Oglio est plus que jamais incertaine. D'ailleurs, l'ASSE aurait ciblé son successeur à savoir Wilfried Nancy, qui est notamment l'ancien adjoint de Thierry Henry.

Rien ne va plus à l'ASSE. Les Verts se sont inclinés sur la pelouse d'Angers dans un match crucial dans la course au maintien. Le SCO s'est imposé 4 buts 2 pour décrocher sa première victoire de la saison et ainsi laisser le club du Forez dans une situation délicate.

Dall'Oglio serait sur le départ

Et forcément lorsqu'un club enchaîne les mauvais résultats, l'entraîneur est menacé. C'est le cas d'Olivier Dall'Oglio. Lors du rachat de l'ASSE, Kilmer Sports a décidé de conserver le coach en place, d'autant plus qu'il a réussi à faire monter les Verts en Ligue 1. Cependant, le début de saison de l'ASSE pourrait bien avoir raison de Dall'Oglio.

Wilfried Nancy le favori de Kilmer Sports ?

Et selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, un profil a déjà été identifié : Wilfried Nancy. Franco-Canadien, le coach de 47 ans a récemment fait parler de lui en devenant champion de MLS avec Colombus la saison dernière et prétendant de nouveau au titre cette saison. Wilfried Nancy s'est également distingué au Canada à l'Impact Montréal où il a été l’entraîneur assistant de nombreux entraîneurs dont Thierry Henry. Pour rappel, le nouveau propriétaire de l'ASSE, Larry Tanenbaum, est également canadien et il est très impliqué dans le sport dans son pays. Il n'a donc pas pu passer à côté de la montée en puissance de Wilfried Nancy. Suffisant pour le propulser sur le banc de l'ASSE ?