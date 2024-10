L’ASSE tient son nouveau Aubameyang !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’AS Saint-Etienne n’a pas retrouvé le chemin de la victoire ce samedi à l’occasion du match face à Angers (4-2), concurrent direct au maintien. Pourtant, Zuriko Davitashvili a trouvé le chemin des filets à deux reprises, portant son total de buts à 5 depuis le début de la saison. Du jamais vu chez les Verts depuis un certain Pierre-Emerick Aubameyang.

Le doublé de Zuriko Davitashvili n’a pas suffi. Opposée à Angers ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne s’est de nouveau inclinée face à un adversaire direct au maintien (4-2). Grâce à cette première victoire de la saison, le SCO double son adversaire du jour et pointe à la 14e place au classement avec le même nombre de points en attendant la fin du week-end.

Du jamais vu depuis Aubameyang

Pourtant, Zuriko Davitashvili avait réalisé une performance qui n’avait plus été vue depuis longtemps chez les Verts. Comme le souligne Stats de Foot sur X, le Géorgien est devenu ce samedi le 1er joueur de l’ASSE à inscrire 5 buts après 9 journées de Ligue 1 depuis Pierre-Emerick Aubameyang en 2012/13, qui totalisait le même nombre de réalisations.

« Ce n’est pas le plus important pour moi »

« Ce n’est pas le plus important pour moi, c’est l’équipe et la victoire. Notre situation est un peu difficile, il faut faire mieux et prendre des points, déclarait Davitashvili au micro de DAZN après le match. Je suis déçu car on a eu beaucoup d’opportunités pour gagner ce match, mais c’est le foot. On doit apprendre, et je pense qu’on fera mieux lors du prochain match. Si je suis inquiet ? Non. On doit avoir une plus grande confiance, mais je ne sais pas trop quoi dire. »