Mercato : Un ancien de The Voice lance un appel à l’ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Retraité des terrains depuis 2012, Fabien Boudarène a connu mille vies. Après sa carrière de joueur, le milieu de terrain a intégré les équipes de l'émission The Voice, avant de retrouver ses premiers amours, le football. Entraîneur dans le monde amateur, il rêve de retrouver l'ASSE, son ancienne équipe, cette fois-ci sur le banc d'entraîneur.

Passé par la France, la Roumanie ou encore la Bulgarie au cours de sa carrière de joueur, Fabien Bouradène a suivi une trajectoire peu commune. Après avoir écumé les terrains de football du monde entier, l’ancien milieu de terrain a intégré l’équipe de l’émission The Voice sur TF1.

Mercato - ASSE : Il balance après son transfert https://t.co/xC2g4KsS2V pic.twitter.com/MKqM2GIKRC — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

Du football à The Voice, il n'y a qu'un pas

« J’étais dans la musique, auteur, compositeur, interprète, j’ai travaillé pour The Voice pendant pas mal d’années en tant que recruteur. Du coup, on n’avait pas gagné un match de la saison, j’entraine la semaine et on gagne contre Marseille 3 buts à 0. Le déclic est venu de là ! » a-t-il déclaré sur les ondes de RGB 99.2 FM.

Il lance un appel à l'ASSE

Par la suite, il a donné de la voix, mais depuis son banc de touche. Depuis peu, Bouradène a commencé une carrière d’entraîneur dans le monde amateur. A terme, il souhaiterait retrouver la Ligue 1, si possible avec l’ASSE, son ancienne équipe. « Si un jour, j’ai le bonheur et la chance que Saint-Etienne m’appelle, je prends l’autoroute en courant (rire) » a-t-il lâché.