Mercato - ASSE : Il balance après son transfert

Formé à l’ASSE, Maxence Rivera arrivait au terme de son contrat en fin de saison dernière. Pas conservé par l’AS Saint-Etienne, l’ailier âgé de 22 ans s’est engagé avec Dunkerque, en Ligue 2. De passage en conférence de presse, il est revenu sur son départ et son début de saison sous ses nouvelles couleurs.

Si l’ASSE est remontée dans l’élite, Maxence Rivera n’a pas eu le bonheur de découvrir la Ligue 1. Alors que son contrat arrivait à son terme en juin dernier, l’ailier âgé de 22 ans n’a pas été conservé par son club formateur. Libre, il s’est engagé pour deux ans avec Dunkerque, jusqu’en juin 2026.

« Quand on arrive en fin de contrat à Saint-Étienne, surtout en tant que jeune joueur, ce n’est pas toujours évident »

« Quand on arrive en fin de contrat à Saint-Étienne, surtout en tant que jeune joueur, ce n’est pas toujours évident. Mais ici, je fais abstraction de tout ça. Il y a un projet avec de jeunes joueurs, et on est là pour le foot, pas pour autre chose », a confié Maxence Rivera la semaine dernière en conférence de presse, avant la défaite de Dunkerque à Laval (3-2).

« Le club me suivait depuis un moment, et j’ai vraiment senti une volonté de me faire venir »

Le joueur formé à l’ASSE prend aujourd’hui beaucoup de plaisir chez le pensionnaire de Ligue 2 : « Je me sens super bien ici. Je continue à grappiller du temps de jeu, c’était ce que j’étais venu chercher. Il faut maintenant redonner cette confiance qu’on me donne sur le terrain. Le club me suivait depuis un moment, et j’ai vraiment senti une volonté de me faire venir. Le projet de jeu correspond à ce que je recherchais, avec un coach qui aime jouer au ballon. C’était idéal pour moi. Ce qui me plaît, c’est qu’on essaye de jouer, on ne balance pas le ballon. On a de très bons joueurs, et c’est ce qu’il y a de mieux pour progresser. »