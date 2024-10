Officiel : L’ASSE annonce un énorme coup dur

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battue par le RC Lens samedi dernier (0-2), l’ASSE n’a pas pu compter sur Ben Old, blessé à l’entraînement à la veille de cette rencontre. Les Verts ont donné des nouvelles de l’international néo-zélandais, opéré avec succès ce jeudi. Touché au ligament latéral interne et au ménisque, l’ailier âgé de 22 ans sera absent entre quatre et six mois.

Intéressant depuis son arrivée en provenance de Wellington l’été dernier, l'ASSE va devoir se passer de Ben Old pendant un moment. L’international néo-zélandais (4 sélections) s’est blessé au genou à l’entraînement vendredi dernier, à la veille de la réception du RC Lens (0-2).

Ben Old opéré avec succès ce jeudi

Ce jeudi, l'ASSE a donné des nouvelles de Ben Old. L’ailier âgé de 22 ans souffre d’une entorse au genou et est touché au ligament latéral interne ainsi qu’au ménisque. Opéré avec succès, la durée de son indisponibilité est estimée entre quatre et six mois.

Entre quatre et six mois d'absence pour Ben Old

« Victime d’une entorse à un genou, l’international néo-zélandais a été opéré avec succès aujourd’hui jeudi. Touché au ligament latéral interne et au ménisque, l’ailier sera indisponible entre quatre et six mois. L’ensemble du club lui apporte tout son soutien et lui souhaite un prompt rétablissement », a annoncé l’ASSE par le biais d’un communiqué.