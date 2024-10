Mercato : L’ASSE est passée à côté d’un renfort indispensable !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après deux années en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne a retrouvé l’élite cette saison. Pour l’heure, les hommes d’Olivier Dall'Oglio se montrent en difficulté avec une 14e place au classement. Aux yeux du journaliste Timothée Maymon, un renfort particulier au milieu de terrain aurait été le bienvenu dans la course au maintien.

Le retour en Ligue 1 n’est pas simple pour l’AS Saint-Etienne, 14e de Ligue 1 avec 2 victoires et 7 points au compteur. Le chemin est encore long pour le maintien alors que les Verts affichent un visage inquiétant depuis le début de la saison. Aux yeux du journaliste Timothée Maymon, le mercato réalisé cet été explique ce faible niveau, notamment dans l’entrejeu.

« On aurait dû recruter au moins un milieu de terrain habitué à la Ligue 1 »

« Je suis convaincu qu'on aurait dû recruter au moins un milieu de terrain habitué à la Ligue 1, estime le journaliste de L’Equipe dans un podcast de Peuple-Vert. Certes, Tardieu est expérimenté, mais il est trop vieux. Quant à Appiah, il a l'expérience de la Ligue 1, mais il n'est plus au niveau et pas très performant ».

Mauvaise nouvelle pour l’ASSE

Pour ne rien arranger, l’AS Saint-Etienne pourrait se passer des services de la recrue Ben Old durant un certain temps. L’ailier néo-zélandais, qui montait en puissance, s’est blessé au genou gauche la veille de la réception du RC Lens et passera prochainement des examens complémentaires. Olivier Dall'Oglio ne cachait pas son inquiétude le week-end dernier : « Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas une bonne blessure... Ce n'est pas une bonne blessure en tout cas, c'est au niveau du genou ».