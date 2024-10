Surprise, l’ASSE veut imiter l’OL !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau propriétaire de l'ASSE, Larry Tanenbaum était présent à Geoffroy-Guichard samedi soir pour assister à la rencontre de championnat face au RC Lens (0-2). Mais le milliardaire canadien n'avait pas besoin de ce voyage pour connaître toutes les problématiques autour du club stéphanois. Sa rivalité historique avec l'OL ne lui était pas inconnue.

Opposée au RC Lens samedi soir, l’ASSE évoluait en présence de prestigieux regards. Patron du groupe Kilmer Sports Ventures et nouveau propriétaire du club stéphanois, Larry Tanenbaum avait fait le déplacement pour assister à la rencontre. Le milliardaire canadien était assisté d’Ivan Gazidis, qui a détaillé son projet sportif face aux supporters de l’ASSE.

Tanenbaum évoque la rivalité avec l'OL

De son côté, Tanenbaum a profité de son premier voyage à Geoffroy-Guichard pour parler aux médias français et évoquer, pour la première fois, son rachat du club. « J'ai des amis originaires de Lyon au Canada qui m'ont dit "mais comment as-tu pu faire cela ?" quand ils ont appris l'achat du club. Il y en a même un qui ne porte jamais de vert. Oui, évidemment, je suis bien au courant de cette rivalité, c'est un élément fort de la culture du club et de la ville» a confié le Canadien lors d’un entretien accordé à L’Equipe.

« On peut s'en inspirer»

Pour autant, Tanenbaum ne veut pas seulement considérer l’OL comme un simple adversaire sportif, mais aussi comme une source d’inspiration. « Lyon est à un stade de développement différent du nôtre. On peut s'en inspirer. Encore une fois, nous devons avancer pas à pas pour reconstruire afin que nous puissions honorer cette rivalité. Et la façon dont elle mérite d'être honorée. Pour l'instant, Saint-Étienne n'est pas aussi avancé que Lyon. On va tout faire pour que cela change » a déclaré le patron de l’ASSE. L’ambiance sera nettement plus chaude lors du derby prévu pour le 10 novembre prochain.