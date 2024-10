«De grandes choses», le boss balance sur l’avenir de l’ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Accompagné de Larry Tanenbaum, Ivan Gazidis s'est rendu à Saint-Etienne pour aller à la rencontre des supporters. Le nouveau président de l'ASSE en a profité pour détailler son projet sportif, mais aussi évoquer ses premiers ressentis. Passé par le Milan AC ou encore Arsenal, il a lâché un message lourd de sens.

Visages du groupe Kilmer Sports Ventures, Larry Tanenbaum et Ivan Gazidis étaient présents à Saint-Etienne pour assister à la rencontre face au RC Lens. Un match qui s’est soldé par une défaite des Verts, mais qui n’a pas atteint l’enthousiasme des deux dirigeants de l’ASSE. Gazidis a, d’ailleurs, profité de sa présence pour aller à la rencontre des supporters lors de la soirée “12ème homme”. Passé par Arsenal ou le Milan AC, le président du club s’est montré très élogieux.

Le discours de Gazidis devant les supporters

«J’ai moi-même une longue expérience dans le football, mais je n'avais jamais ressenti ce sentiment de communauté si spécial et unique. Avec une telle unité, ce club est capable de réaliser de grandes choses, croyez-moi ! J’ai toujours suivi l'ASSE en tant que passionné de football, et dès que l’opportunité de rejoindre cette aventure s’est présentée, je n’ai pas hésité un instant. Larry et moi sommes extrêmement fiers d’être accueillis dans cette famille. Merci à vous tous.» a déclaré Gazidis.

Il annonce la couleur

Mais Gazidis a réclamé de la patience avant d’apercevoir les premiers résultats suite à la vente du club. « Nous avons une équipe formidable, composée de personnes passionnées par le football. C’est bien plus qu’un travail, c’est une véritable mission pour nous tous, et nous ne faisons que commencer cette aventure. Nous passons beaucoup de temps ensemble à apprendre à mieux connaître le club et la communauté qui l’entoure. Bien sûr, nous avons dû faire face à l’urgence dès l’achat du club, avec l’objectif immédiat d’une montée en Ligue 1. C’est absolument fantastique, mais c’est aussi un immense défi. Nous devons avancer étape par étape, poser des fondations solides pour que ce club évolue durablement au plus haut niveau.» a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Peuple-Vert.