ASSE : Une véritable catastrophe est annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison de Ligue 1 n’a pas démarré de la meilleure des manières pour l’ASSE qui pointe actuellement à une triste 14ème place au championnat. Florent Gautreau a d’ailleurs été affligé par la prestation des Verts face à Lens samedi dernier (0-2) et ne voit pas le club stéphanois se maintenir à l’issue de cet exercice 2024-2025.

Une nouvelle désillusion pour l’ASSE. Malgré un beau succès à domicile face à l’AJ Auxerre avant la trêve internationale (3-1), les Verts ont une nouvelle fois chuté. Opposée au RC Lens samedi soir, la formation d’Olivier Dall’Oglio a été surpassée à tous les niveaux, et a subi une nouvelle défaite logique (0-2). Un revers supplémentaire cette saison, et qui inquiète les observateurs.

« Honnêtement, je suis un peu inquiet »

Présent au micro de l’After Foot, le journaliste Florent Gautreau s’est exprimé sur la débâcle de l’ASSE, et a affirmé que le maintien dans l’élite était clairement loin d’être acquis pour les Verts. « La faiblesse de Saint-Étienne m’a vraiment frappé. Je ne vois pas comment ils auraient pu marquer… honnêtement, je suis un peu inquiet. Au début, il y avait quelques séquences qui laissaient entrevoir un espoir. Ils ont réussi à prendre des points, et tu te dis que ça pourrait suffire. Mais contre Lens, ils ont pris un gros coup sur la tête », a ainsi confié ce dernier.

« Je ne suis pas certain que cet entraîneur aille au bout »

Ce dernier estime même qu’Olivier Dall’Oglio pourrait être débarqué avant la fin de la saison : « On avait l'impression qu'ils n’allaient jamais marquer, ils récupéraient le ballon très loin des buts adverses. Quand j'écoute l’entraîneur, j’ai aussi le sentiment qu’il manque d'outils pour s'en sortir. Mais à un moment donné, c’est ton équipe, ce sont tes joueurs. Je ne suis pas certain que cet entraîneur aille au bout, et j’ai également de sérieux doutes sur la qualité de cet effectif pour la Ligue 1. »