L’ASSE humiliée par le RC Lens, c’est la panique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Battue à domicile contre le RC Lens (0-2), l'ASSE continue d'avoir les mêmes problèmes depuis le début de saison. Le promu confirme qu'il devrait donc se battre pour le maintien cette saison, mais Patrick Guillou est inquiet par la différence de niveau avec les hommes de Will Still.

Promue en Ligue 1, l'ASSE ne connaît pas le début de saison idéal comme en témoigne sa nouvelle défaite sur la pelouse du RC Lens (0-2) lors de la précédente journée. Un revers qui inquiète particulièrement Patrick Guillou.

«Face au football moderne et talentueux mis en place par Will Still, les Verts ont explosé»

« D’une manière générale, beaucoup trop d’attitudes déplaisantes. Le bât blesse défensivement, au milieu et devant. Face au football moderne et talentueux mis en place par Will Still, les Verts ont explosé comme des popcorns. Incapables de fermer l’axe. Difficultés chroniques pour garder l’équilibre défensif », regrette-t-il dans sa chronique pour Le Progrès, avant d’en rajouter une couche.

«Lens a montré un visage plus flexible, plus dynamique, plus vertical»

« Trop passif, trop naïf, trop frileux, le radeau vert a été une nouvelle fois submergé. Manques évidents de cohérence et de structure. Catastrophiques dans les duels. La passivité affichée pour cadrer le porteur adverse ou couper les lignes de passes est effarante. Dans l’utilisation du ballon, beaucoup trop de frilosité affichée face au pressing adverse. Lens a montré un visage plus flexible, plus dynamique, plus vertical. Plus fluide et plus homogène aussi », ajoute Patrick Guillou.