Pour son retour en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a notamment mis la main sur Yunis Abdelhamid, quittant Reims après sept saisons. Le défenseur de 37 ans ne se montre pas à son avantage depuis ses débuts sous le maillot vert, mais le journaliste Timothée Maymon reste optimiste.

Quatorzième de Ligue 1 avec 7 points au compteur, l’ASSE est en souffrance en ce début de saison, avec notamment une humiliation historique face à l’OGC Nice (8-0) le 20 septembre dernier. Le recrutement estival est déjà pointé du doigt, Jean-Michel Larqué ciblant après cette débâcle Yunis Abdelhamid, quittant le Stade de Reims après sept saisons. « Je ne connais qu'un seul joueur, Abdelhamid. Il est venu en pré-retraite. A Nice, il ne lui manquait qu'un képi et un bâton pour faire la circulation. C'était portes ouvertes. C'était : "les buts, c'est par ici" », lâchait Larqué concernant le défenseur de 37 ans. Ce dernier peut néanmoins compter sur du soutien.

« Je suis convaincu qu'à un moment de la saison, il nous sera utile »

Journaliste à L’Équipe, Timothée Maymon croit encore à l’apport de Yunis Abdelhamid chez les Verts : « L’avenir nous le dira. Il n'y a eu que 8 journées pour l'instant. La dernière fois que je suis intervenu dans le podcast, je défendais l'hypothèse du joueur diesel. Peut-être qu'il en est un excellent exemple, peut-être que non. Mais personnellement, je suis convaincu qu'à un moment de la saison, il nous sera utile. »

« On se dira : finalement, on a bien fait de le recruter »

« Il fera une série de bons matchs où on se dira : finalement, on a bien fait de le recruter. Mais il est clair que, vu son âge, il aurait fallu un profil de joueur plus jeune, avec plus de matchs de Ligue 1 dans les jambes », reconnaît toutefois le journaliste dans le podcast Peuple-Vert.