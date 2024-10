OM : Une grosse signature est validée dans le vestiaire

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé il y a un peu plus d’un mois à l’OM, Adrien Rabiot a profité de la dernière trêve internationale pour travailler physiquement et tactiquement, avec pour objectif d’être prêt ce dimanche pour la réception du PSG. Ce qui lui a également permis de mieux connaître ses nouveaux coéquipiers, auprès de qui il fait déjà l’unanimité.

Parti libre de la Juventus en fin de saison dernière, Adrien Rabiot a attendu le mois de septembre avant de choisir son nouveau club et de finalement rejoindre l’OM. En manque de rythme, le milieu de terrain âgé de 29 ans a mis à profit la trêve internationale pour travailler aussi bien physiquement que tactiquement.

« Très posé en dehors du terrain et hyper professionnel dans son quotidien »

Comme indiqué par RMC Sport, Adrien Rabiot a également pu se rapprocher de Roberto De Zerbi, avec qui il entretient déjà une relation forte, et faire plus ample connaissance avec ses nouveaux coéquipiers, surtout les jeunes et ceux qui ne sont pas partis en sélection. Dans le vestiaire de l’OM, on le décrit comme « agréable, très posé en dehors du terrain et hyper professionnel dans son quotidien. »

« Rabiot c'est un joueur exceptionnel »

« Rabiot c'est un joueur exceptionnel », confiait Leonardo Balerdi à propos d’Adrien Rabiot vendredi en conférence de presse. « Avec le ballon, tu peux voir la technique. Dans le vestiaire, c'est comme un leader. Il a vécu beaucoup de choses dans sa carrière. La manière dont il transmet les messages dans le vestiaire, tu peux voir que c'est un joueur incroyable. Il est important pour nous. »