OM : Surprise, il envoie Rabiot au PSG !

Arnaud De Kanel

Depuis que le PSG est passé sous pavillon qatari, rares sont les joueurs de l'OM qui peuvent prétendre à une place au sein de l'effectif parisien. Mais cet été, le club phocéen a frappé fort en signant notamment Adrien Rabiot. Et selon Benoit Cheyrou, l'international tricolore aurait sa place dans l'entrejeu parisien.

Ce dimanche soir, Adrien Rabiot retrouvera le PSG à l'occasion du Classique au Vélodrome. Titularisé pour la première fois de la saison la semaine dernière à Montpellier, le milieu de terrain tricolore devrait être à 100% ce dimanche soir. C'est en tout cas l'objectif du natif de Saint-Maurice qui avait orienté sa préparation sur ce grand rendez-vous avec le but d'atteindre son pic de forme ce dimanche 27 octobre. Benoit Cheyrou en est persuadé : malgré les Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz ou encore Warren Zaïre-Emery, Rabiot serait largement titulaire au PSG.

OM : Rabiot va prendre sa revanche sur le PSG ? https://t.co/gq8xtG4OWt pic.twitter.com/0QCh6GnFpY — le10sport (@le10sport) October 27, 2024

«La meilleure façon de préparer le Clasico»

« L’interrogation était athlétique. Il a répondu présent sur un match entier, a continué à accélérer et à se projeter jusqu'au bout. C’était un super entraînement pour lui, la meilleure façon de préparer le Clasico. Il n'a pas été exceptionnel mais solide. Pour le reste, on connaît son intelligence dans le placement, les déplacements... Il va dans les bonnes zones et sait quoi faire du ballon », souligne d'abord l'ancien olympien dans les colonnes de La Provence, avant d'envoyer Adrien Rabiot au PSG.

«Il y aurait sa place»

« J’aime bien le milieu du PSG, mais oui, il y aurait sa place. Le collectif marseillais était bien cerné par les adversaires, et son intégration à Montpellier fut une bonne chose dans la variété des sorties de balle, avec une organisation où Hojbjerg était un peu plus bas. Et il va bientôt commencer à marquer et donner des passes décisives », a ajouté Benoit Cheyrou. À Adrien Rabiot de le montrer ce dimanche soir.