OM : De Zerbi a choisi son prochain leader !

Arrivé à l’OM cet été contre 31M€, Mason Greenwood réalise un très bon début de saison. Le nouveau numéro 10 marseillais a l’occasion de se démarquer face au PSG dimanche soir, alors que l’ancien attaquant Daniel Moreira a comparé l’Anglais avec Ousmane Dembélé, et estime que le Marseillais possède davantage de leadership.

Ce dimanche soir, l’OM et le PSG vont se retrouver pour la première fois de la saison. Le Classique va se disputer au Vélodrome, et le déclic de cette bataille pourrait venir des ailiers. En effet, depuis le début de saison, Mason Greenwood et Ousmane Dembélé brillent en Ligue 1.

Mason Greenwood peut briller face au PSG

L’Anglais, arrivé cet été à l’OM contre 31M€ et ce dans des circonstances particulières, s’est rapidement mué en leader de l’attaque de Roberto De Zerbi. Déjà auteur de six buts en huit matchs, le nouveau numéro 10 marseillais fait également du bien sur, et en dehors des terrains selon Daniel Moreira. Interrogé par le Parisien, l’ancien international Français (2002-2004) estime que la direction de l’OM a fait de Greenwood un des leaders du coach italien.

Greenwood, « un leader de groupe » selon Moreira

« Dembélé donne l’impression d’être dans son monde, alors que Greenwood dégage un peu plus par sa gestuelle. Il est plus expressif. On sent que les dirigeants marseillais lui ont dit : tu seras un leader technique et un leader de groupe », a ainsi déclaré l’ancien attaquant dans les colonnes du quotidien.