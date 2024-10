Greenwood : Le coup de pression à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l'un des gros coups de l'OM sur le marché des transferts a notamment été le transfert de Mason Greenwood. Malgré la polémique autour du Britannique, le club phocéen a lâché 30M€ pour le recruter à Manchester United. Un investissement qui porte déjà ses fruits. En effet, Greenwood a réalisé un début de saison XXL, mais voilà que cela ne serait pas encore assez aux yeux de Roberto De Zerbi.

Buteur face à Montpellier, Mason Greenwood a réussi à retrouver le chemin des filets. Désormais à 6 unités, le numéro 10 de l'OM est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Bradley Barcola. Débarqué à Marseille cet été, l'Anglais avait démarré très fort sous ses nouvelles. Des débuts tonitruants qui avaient alors choqué les fans de l'OM. Greenwood en fait ainsi déjà beaucoup, mais Roberto De Zerbi en attend encore plus...

« J'attends encore plus de lui »

Alors que l'OM s'apprête à affronter le PSG ce dimanche, le club phocéen pourra compter sur Mason Greenwood pour cette rencontre. Roberto De Zerbi a d'ailleurs interpellé l'Anglais en conférence de presse ce vendredi. « J'attends encore plus de lui. C'est un joueur différent des autres, il est vraiment très bon, mais il peut être encore plus complet, encore plus homme d'équipe. Il doit travailler sur la phase sans ballon, mais il est jeune, il est humble, très disponible. Il peut devenir un joueur total. Mon travail, c'est de faire progresser les joueurs », a fait savoir l'entraîneur de l'OM. A Greenwood de prouver qu'il peut encore mieux faire.

« Mason c'est un garçon exceptionnel »

Capitaine et défenseur central de l'OM, Leonardo Balerdi s'est lui aussi exprimé en conférence de presse ce vendredi sur Mason Greenwood. « Mason c'est un garçon exceptionnel, il est très gentil. Dans le groupe, il fait des blagues, il se développe très bien avec le groupe. Sur le terrain, c'est un joueur magnifique », a alors reconnu l'Argentin.