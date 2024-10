Un joueur de l'OM victime d'un problème mental après son transfert

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté cet été pour animer l'action offensive dans l'effectif de Roberto De Zerbi, Elye Wahi ne réussit pas à se libérer pour le moment. Désigné pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, le jeune avant-centre a dû passer par une polémique en arrivant au club à la suite d'anciens propos qui ont refait surface. Visiblement, il a eu du mal à résister mentalement aux attaques et avec une attente forte, il peine sur le terrain.

Arrivé à l'OM cet été dans une ambiance difficile, Elye Wahi entrevoit peut-être la possibilité d'enfin lancer sa saison. Buteur dès les premières secondes du match face à Montpellier dimanche dernier, son club formateur, l'avant-centre a éprouvé beaucoup de difficultés à s'illustrer depuis le début de la saison, au contraire de la plupart de ses coéquipiers. Yohan Mollo, ancien de l'ASM et de l'ASSE, en a dit plus sur cette pression autour de lui.

Une pression difficile à supporter ?

Plutôt bien en évidence quand il évoluait à Montpellier, Elye Wahi a fait un passage moins remarqué au RC Lens avant de rejoindre l'OM un an plus tard. L'avant-centre de 21 ans, considéré comme une petite pépite, sait que la pression est désormais plus forte à l'OM. « Je pense que c’est surtout une question d’ego parce qu’on a vu qu’il score à Montpellier. Montpellier c’est un cadre familial. Il va à Lens où on attend un peu plus sur le plan médiatique et tu vois qu’émotionnellement ça lui pèse. Parce qu’un attaquant, tu vois qu’il a plein d’occasions mais il n’arrive pas à les mettre. Tu sens qu’il est tendu. Et en plus de ça, tu fais une demi-saison à Lens et tu viens à l’Olympique de Marseille où c’est multiplié par quatre au niveau de la pression » explique d'abord Yohan Mollo pour BFM Marseille.

Wahi trop court mentalement ?

Elye Wahi n'a que 21 ans et forcément, il peut être difficile pour lui de bien s'illustrer tout de suite dans un grand club tel que l'OM. « Quand tu vois un attaquant face au but, il faut une certaine sérénité. Quand tu voyais Aubameyang l’année dernière, tu vois cette froideur dans le dernier geste. Et en fait là tu vois de la précipitation (chez Wahi). Mais surtout il faut savoir d’où ça vient. Aujourd’hui je pense que le problème n’est pas physique. Pour moi, chez lui, le problème est mental. Et dès qu’il sera dans ce sentiment de confiance comme il était à Montpellier, il va tenter des choses. Tandis qu’aujourd’hui, quand il a des positions essentielles, eh bah le problème c’est que sans tête il se dit qu’il va la mettre mais le physique ne suit pas » poursuit Yohan Mollo.