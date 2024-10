OM : De Zerbi tient déjà le successeur de Wahi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que buteur contre Montpellier dimanche soir, Elye Wahi n'est toutefois pas totalement assuré de conserver sa place de titulaire à la pointe de l'attaquant de l'OM. Et pour cause, selon Florent Gautreau, Neal Maupay a un profil qui correspond plus aux besoins de Roberto De Zerbi. Par conséquent, la place de l'ancien Lensois semble clairement menacé.

Enfin ! Dimanche soir, Elye Wahi a inscrit son premier but dans le jeu sous la maillot de l'OM. Il avait ouvert son compteur sur penalty lors de la première journée de Ligue 1 contre Brest, mais il attendait toujours de trouver le chemin des filets dans le jeu. C'est désormais chose faite, et comme un symbole, c'était face à Montpellier, son club formateur. Cependant, Florent Gautreau pense toujours que Neal Maupay finira par la place de titulaire.

«Maupay colle plus à la stratégie de De Zerbi»

« Même si Wahi a fait un bon match ce soir et même si De Zerbi dans sa communication l’ait intronisé numéro un et qui commencera peut-être sur le PSG, je pense vraiment que Maupay est un joueur qui colle plus à la mentalité et à la stratégie de De Zerbi que Wahi. J’ai des doutes depuis le début sur Wahi et ils ne vont pas être levés parce qu’il a fait un bon match ce soir », confie le journaliste au micro de l'After Foot. Et pourtant, Roberto De Zerbi n'a pas tari d'éloges pour Elye Wahi après le match.

De Zerbi monte au créneau

« Il a bien travaillé cette semaine. Et la semaine est presque toujours le reflet des performances du dimanche. C'est un joueur avec un talent énorme. Il a un potentiel que peu de n°9 ont. Peu de n°9 sont aussi complets que lui. C'est un joueur qui a besoin de confiance et j'espère que cette prestation, et pas que son but, va l'aider à gagner en confiance. On doit l'aider. C'est un joueur qui a du potentiel pour le club. Et à seulement 21 ans, il a du potentiel pour toute la France, pas que pour l'Olympique de Marseille », confiait le coach marseillais en conférence de presse.