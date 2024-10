Mercato - Real Madrid : Un pote de Cristiano Ronaldo à 25M€ arrive ?

Jean de Teyssière

Avec la grave blessure de Dani Carvajal, qui ne foulera plus les pelouses cette saison, le Real Madrid va peut-être s’activer sur le marché des transferts. Depuis cet été, le profil d’Aymeric Laporte est étudié par les dirigeants madrilènes qui pourraient passer à l’action cet hiver pour le recrutement du coéquipier de Cristiano Ronaldo.

Des défenseurs centraux de métier, le Real Madrid n’en a que trois : Antonio Rudiger, Eder Militao et David Alaba. Le dernier cité est blessé depuis un an et le Real Madrid n’a pas intérêt à voir l’un des deux autres se blesser sérieusement, sous peine de devoir contraindre Carlo Ancelotti à bricoler.

Laporte, cible du Real Madrid ?

Coéquipier de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, Aymeric Laporte pourrait rapidement retourner sur le Vieux Continent. L’international espagnol est suivi de près par le Real Madrid qui cherche à se renforcer au poste de défenseur central, d'après AS.

Une somme de 25M€ trop élevée

Le média madrilène AS révèle que le prix demandé par Al-Nassr pour laisser partir son défenseur central serait de 25M€. Une somme jugée trop chère par le Real Madrid qui entend bien la faire baisser. Cet été, Carlo Ancelotti avait par ailleurs donné son feu vert pour le recrutement du natif d’Agen et il se pourrait que cet hiver soit le bon moment pour l’arrivée de l’ancien joueur de Manchester City.